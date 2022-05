Incidente, camion contro un albero: morto sul colpo

È morto sul colpo nell'impatto tra il suo camion e grosso albero di ulivo. La vittima è un uomo di 61 anni di Manduria, in provincia di Taranto. Il gravissimo incidente stradale si è verificato poco dopo le 17 alla periferia della cittadina jonica. Per cause in corso di accertamento il 61enne ha perso il controllo del mezzo sulla litoranea “Tarantina” interna all’altezza di Specchiarica, nella zona della marina di Manduria. Il camion è finito contro quel grande albero e nell'impatto il conducente è rimasto ucciso.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Malore dopo la visita alle tombe dei genitori: il 69enne non ce... BARI Incidente nel Barese: non si fermano all'alt dei carabinieri e...

L'incidente

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggaio. Stando ad una primissima ricostruzione dell''incidente mortale, il 61enne stava procedendo sulla litoranea quando all'improvviso ha perso il controllo del suo mezzo. Il camion è finito fuori strada e ha terminato la sua corsa contro un ulivo che è stato sradicato. Nell’urto il corpo è stato sbalzato all’esterno a distanza di diversi metri nell’uliveto.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale di Manduria e i vigili del fuoco. L'equipe di pronto intervento ha provato a rianimare la vittima, ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo.