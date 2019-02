Incidente di caccia. Parte un colpo, muore un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 67 anni di Martina Franca è morto questa mattina in un incidente di caccia.E' stato ferito a morte da un colpo di fucile involontario durante una battuta di caccia, nei boschi tra Noci e Massafra, tra il Tarantino e il Barese.Il martinese sarebbe stato colpito da una fucilata partita per sbaglio dall'arma del compagno di caccia mentre saltavano per scavalcare un muretto a secco.Il colpo letale lo ha raggiunto allo stomaco. Per il cacciatore non c'è stato nulla da fare, mentre il compagno è ricoverato in stato di choc in ospedale.Sul posto gli uomini della compagnia dei carabinieri di Massafra.