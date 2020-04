Muore a 28 anni dopo l'incidente: inchiesta con 3 indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà l'autopsia, in programma domani, a stabilire le cause della morte di Cosimo Calò, di 28 anni, deceduto il 24 febbraio scorso nella rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove era ricoverato dall'8 dicembre del 2019 a seguito di un incidente stradale avvenuto a Crispiano.Quel giorno il 28enne era alla guida di una Fiat Punto con a bordo il padre rimasto ferito in maniere non grave. Ad un incrocio la sua utilitaria si scontrò con un'altra autovettura guidata da un crispianese di 65 anni ferito anche lui ma non gravemente.Ad avere la peggio era stato il più giovane che aveva riportato un trauma cranico ed altre contusioni al corpo. Soccorso dal 118 era stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Taranto e ricoverato in rianimazione. Sul registro degli indagati ci sono i nomi di tre persone, due medici e il conducente dell'autovettura con cui era avvenuto lo scontro il giorno dell'Immacolata.I tre indagati che hanno ricevuto l'avviso di garanzia quale atto dovuto per consentire loro di difendersi e nominare un perito di parte, devono rispondere di omicidio colposo. I due sanitari anche di lesioni personali in cooperazione.L'inchiesta condotta dal pubblico ministero Daniela Putignano è stata avviata a seguito di denuncia presentata dai genitori del ragazzo il 27 febbraio. Da allora la salma conservata nell'obitorio del Santissima è rimasta a disposizione della magistratura che per il sopraggiungere delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid ha dovuto allungare i tempi prima di fissare la data dell'esame autoptico affidato al medico legale Domenico Urso.Al suo consulente il pubblico ministero ha chiesto di accertarsi se la morte del ventottenne sia direttamente collegabile con le lesioni riportate nell'incidente stradale e se le condotte terapeutiche adottate dai due medici siano state adeguate e tempestive in relazione al quadro clinico.Il medico legale è stato inoltre invitato a valutare tutto il decorso ospedaliero di Calò al fine di escludere «negligenze, imprudenze, imperizie ed errori o rilevanti ritardi» nella condotta dei sanitari.Secondo quanto riportato nella denuncia dei genitori, il ventottenne, dopo essere uscito dal coma, aveva ripreso tutte le funzioni vitali ed era già in attesa di dimissioni per essere ricoverato in un centro riabilitativo, quando le sue condizioni sarebbero repentinamente precipitate portandolo alla morte del giro di un paio di giorni. Questo inaspettato e dolorosissimo epilogo ha spinto i genitori a rivolgersi all'avvocato Antonio Liagi che ha presentato l'esposto alla Procura della Repubblica di Taranto.Per assistere all'autopsia che si farà domani nell'obitorio del Santissima Annunziata, la famiglia Calò che è difesa dall'avvocato Liagi ha nominato il medico legale Leonardo Vitale mentre gli indagati hanno affidato incarico agli specialisti Marcello Chironi, Pietro Aresta e Giuseppe Carbotti. Le difese sono invece rappresentate dagli avvocati Mario Bucci, Raffaele Errico e Gemma Greco.Dopo l'esame autoptico, il corpo del giovane potrà essere finalmente consegnato alla famiglia che per le norme contenute nel decreto sul distanziamento sociale potrà assistere solo al rito della sepoltura senza funerali.