Incendio in un'officina meccanica: ferito un vigile del fuoco

Ultimo aggiornamento: 11:37

Un incendio di cui non è chiara l’origine, si è sviluppato questa mattina all’interno di un’officina meccanica di Sava, in provincia di Taranto . Il fuoco ha praticamente distrutto tutto ciò che vi era nei locali. Alte colonne di fumo nero visibili a distanza hanno oscurato il cielo creando problemi alle abitazioni vicine le cui famiglie sono state costrette e chiudersi in casa.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che con gli idranti hanno raffreddato le pareti e il solaio del fabbricato che rischiava di collassare per l’elevato calore.Durante l’intervento un vigile del fuoco è stato investito da una violenta vampata di calore e dall’intenso fumo. Colto da malore è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Manduria per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.