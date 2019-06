Incendio nella notte nel Borgo: brucia l’auto di Fulvia Gravame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rogo nella notte tutto da decifrare. Fiamme che hanno distrutto, nel cuore del Borgo, la vettura di Fulvia Gravame storica ambientalista ed esponente dei Verdi.L’allarme è scattato in via Pitagora, subito dopo la villa Peripato. Le fiamme sono divampate all’improvviso e hanno avvolto la Nissan Micra dell’ambientalista. In pochi secondi l’incendio si è propagato mentre alcuni passanti hanno chiesto l’intervento dei vigili del Fuoco. Ma della macchina è rimasto ben poco. Le fiamme, infatti, l’hanno ridotta ad un tizzone. E le indagini ovviamente ora ruotano intorno anche all’impegno di Fulvia Gravame, da sempre in prima linea nella battaglia ambientalista.Solidarietà all’ambientalista tarantina @fulviagr per l’incendio alla sua auto nella scorsa notte”. Così su twitter, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa commentando l’episodio che ha coinvolto una esponente dei Verdi a Taranto. “In attesa che la magistratura chiarisca al più presto la dinamica - ha aggiunto - esprimiamo la nostra vicinanza a chi da sempre combatte per la salute e l’#ambiente #taranto #ilva”.