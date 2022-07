Paura a Mottola, incendio avvolge il paese

Un incendio di vaste dimensioni è divampato questo pomeriggio, poco dopo le 13 nelle zona periferica di Mottola in località Torricella (versante Noci direzione Gioia del Colle).

Il rogo si è esteso rapidamente a soprattutto della grande siccità, con diversi ettari di macchia mediterranea andati in fumo. Provvidenziale l’intervento delle unità dei Vigili del Fuoco, ancora impegnate per spegnere le fiamme.

La situazione inizialmente preoccupante, per la presenza nelle vicinanza di alcuni casolari, è stata messa sotto controllo, grazie al tempestivo supporto di un mezzo aereo Canadair. Sul posto, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, erano già operativi i volontari della Protezione Civile e i Carabinieri.