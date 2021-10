Incendio in un appartamento a Taranto: muore una anziana

Un incendio è divampato in un appartamento di Taranto, oggi pomeriggio, uccidendo una 90enne. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stata una casa all'ultimo piano di un palazzo di viale Magna Grecia. Si tratta di una mansarda posta al decimo piano dell'edificio.

La persona che si trovava all'interno, stando alle prime informazioni, non è riuscita a scappare e a mettersi in salvo. A rimanere intrappolata tra le fiamme è stata una anziana. La donna, di novant'anni, purtroppo ha perso la vita nell'incendio di oggi. Quando sono arrivati i vigili del fuoco di Taranto e i soccorritori, per lei non c'era più nulla da fare.

Sul posto stanno svolgendo le indagini gli agenti della Questura di Taranto. Intanto, in attesa di capire quali sia stata la causa del rogo, i vigili del fuoco hanno disposto lo sgombero delle persone che risiedono nell'immobile.