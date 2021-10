Un incendio è divampato in un appartamento di Taranto, oggi pomeriggio, uccidendo una donna di 84 anni. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stata una casa all'ultimo piano di un palazzo di viale Magna Grecia. Si tratta di una mansarda posta al decimo piano dell'edificio.

