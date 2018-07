Incendio nel reparto zincatura nessun ferito, danni agli impianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incendio, senza conseguenze peri dipendenti, si è verificato la notte scorsa nell'impiantoZincatura due, del reparto Laf (Laminatoio a freddo) dellostabilimento Ilva di Taranto. Danni, secondo fonti sindacali,solo all'impianto, «che a questo punto sarà fermo per altre duesettimane, che si aggiungono a quelle già previste per lafermata programmata di manutenzione». Sono state leRappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (Rls) della FimCisl a segnalare l'incendio a chiedere poi il supporto delleRsu, che hanno chiesto all'azienda chiarimenti sull'accaduto.