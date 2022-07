Manduria, incendio all'impianto di compostaggio: nella notte la messa in sicurezza

Un incendio subito domato dall’impianto di spegnimento interno, si è sviluppato ieri all’impianto di compostaggio Eden 94 di Manduria. Il fuoco ha prodotto colonne di fumo visibili a distanza. L'azienda assicura che si sarebbe trattato di vapore acqueo generato dagli idranti sulle fiamme.

La messa in sicurezza

Il personale dell'azienda è intervenuto subito ed ha lavorato sino alla notte per mettere in sicurezza l’impianto. L'azienda assicura che l'entità dell'incendio è stata minima e che non ci sarebbero rischi per l'ambiente. Per tutta la sera di ieri gran parte dell’abitato di Manduria è stato invaso da odori acri e fastidiosi mentre diverse segnalazioni sono state effettuate sul portale dell’Arpa Puglia. Nell’incendio non sono intervenuti i vigili del fuoco e nemmeno la polizia municipale.

Già ad ottobre del 2019 lo stesso impianto di compostaggio fu interessato da un altro incendio, molto più vasto di quest'ultimo, che impegno diverse squadre dei vigili del fuoco.