Incendio al terzo sporgente del porto, la città avvolta dal fumo

Allarme a Taranto per un incendio al terzo sporgente Ima dove pare sia andata in fiamme una cabina della gru della ditta Ecologica per corto circuito. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza, grande preoccupazione in città. Sul posto Vigili del fuoco: dalle prime informazioni sembra che nessun danno sia stato subìto dall'operatore che è sceso subito.





Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA