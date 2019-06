I dati choc: «In tredici anni, 600 bambini nati con malformazioni congenite»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La notizia che non fa notizia: 600 bambini nati con malformazioni congenite tra il 2002 e il 2015 a Tarantocome riportato nella Valutazione del danno sanitario: è la storia che si ripete e come accaduto nel 2012 non si rendono pubblici i dati dell’indagine epidemiologica Sentieri dell’Istituto superiore di Sanità su Taranto che analizza fino all’anno 2018». A denunciarlo è il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.«Il governo nazionale - avverte - ha deciso di non presentare nel mese di maggio scorso l’indagine epidemiologica. Rinviando la presentazione al mese di luglio ovvero dopo le elezioni europee, l’attuale governo pentastellato sta facendo esattamente la stessa cosa che fece il governo con ministro dell’Ambiente Clini quando attese sei mesi prima di presentare l’indagine aspettando la forma dell’autorizzazione aberrante all’Ilva. Da uno stralcio dell’indagine epidemiologica- continua Bonelli- si legge che a Taranto si continua a morire e i rischi di morte legati all’inquinamento sono aumentati nonostante le rassicurazioni del governo che tutto va bene e le accuse di allarmismo fatte contro gli ambientalisti».