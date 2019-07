“Bambi” fugge da un agriturismo: ucciso e spacciato per maiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fissata l'udienza preliminare, davanti al gup di Taranto per l'uccisione illegale di un animale protetto. Per definire l'inchiesta della magistratura tarantina, scattata dopo l'uccisione del daino Bambi, è stato il giudice dottor Giuseppe Tommasino a fissare per l'8 novembre prossimo l'esame della posizione di sei persone.Si tratta di sei manduriani, di età compresa fra i 39 e i 66 anni, cacciatori regolari.Sono accusati dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Mariano Buccoliero di aver concorso nella uccisione, avvenuta nell'ottobre 2017, di un daino che era fuggito da un agriturismo di Torricella.L'animale si aggirava nelle campagne della città Messapica, quando fu intercettato e ucciso. Queste, almeno, sono le conclusioni delle indagini condotte dalla polizia di Manduria che ha identificato i sei uomini, relazionando al pubblico ministero inquirente l'esito dell'attività investigativa.A carico di uno dei sei manduriani, peraltro, il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha pure contestato la detenzione illegale di cartucce calibro 7,65 e l'omissione della custodia con la dovuta negligenza di una pistola Beretta dello stesso calibro.La storia di «Bambi», così come i social battezzarono l'animale della specie protetta, fece scattare una caccia tra gli animalisti che cercarono di catturarlo per metterlo al sicuro.Il primo ad avvistarlo fu il responsabile manduriano del Wwf, Francesco Di Lauro che lo fotografò e lo riprese in un breve filmato senza però riuscire a vincere la naturale diffidenza dell'animale.Qualche giorno dopo, lo stesso animalista Di Lauro con il veterinario manduriano Patrizio Fontana erano riusciti ad avvicinare «Bambi» che si fece anche accarezzare dando il tempo al veterinario di sparargli con la cerbottana un dardo soporifero, che non riuscì a penetrate la spessa pelliccia provocando solo la fuga dell'animale spaventato.Quello che si temeva avvenne circa una settimana dopo, quando si sparse la notizia che Bambi era stato ucciso.La polizia del commissariato di Manduria, sollecitata da una denuncia presentata da Di Lauro, cominciò quindi ad interessarsi del caso arrivando, due giorni dopo, ad individuare i primi sospettati.Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di uno di loro, gli agenti trovarono in un frigo otto chilogrammi e mezzo di carne macellata fresca. Carne che l'uomo dichiarò trattarsi di maiale.La circostanza, tuttavia, fu successivamente smentita dal veterinario a cui gli investigatori sottoposero il reperto. Le indagini successive portarono gli investigatori ad individuare gli altri cinque cacciatori destinatari a cui furono poi notificati avvisi di garanzia.A quanto pare per avvicinare «Bambi» i sei cacciatori avrebbero usato come esca un melagrano, frutto di cui i daini vanno ghiotti. Avutolo a tiro, il daino fu ucciso con un colpo di fucile sparato a distanza ravvicinata.