In cucina cozze e vongole illegali. Multa da 1.500 euro per un ristorante

La fuga a gambe levate del fornitore di cozze illegali ha insospettito gli agenti. E così è scattato il controllo nel ristorante di Taranto dal quale l'uomo era uscito per poi fuggire precipitosamente alla vista dei poliziotti. L'accertamento ha consentito di individuare e sequestrare chili di mitili illegali. Subito è scattato il sequestro e il titolare è stato denunciato a piede libero.

I controlli



La verifica è stata condotta nei giorni scorsi dai poliziotti del Commissariato Borgo, durante la consueta attività di controllo del territorio. Gli agenti mentre percorrevano le vie della città vecchia, hanno notato un giovane con addosso una tuta nera e un berretto scuro calcato sulla testa. Il ragazzo è uscito frettolosamente da un ristorante e, dopo aver notato la presenza dei poliziotti, si è dato a precipitosa fuga, riuscendo a far perdere le sue tracce nei vicoli del centro storico. Quell'atteggiamento ha inevitabilmente insospettito gli agenti che hanno deciso di fare un controllo all'interno del locale. Ristorante che, peraltro già in precedenza era stato ispezionato e sanzionato. Durante l'ispezione, i poliziotti hanno trovato, all'interno della cucina dieci chili di circa di cozze nere contenute in una retina azzurra, cinque chili di cozze nere a metà guscio provenienti dalla Spagna e altri cinque chili di vongole.



I mitili sono risultati sprovvisti della necessaria etichettatura per la tracciabilità. Al titolare dell'esercizio commerciale è stata contestata la violazione della normativa relativa alla tracciabilità del prodotto, con conseguente sequestro dei mitili e sanzione amministrativa per un totale di 1500 euro. Sul posto sono intervenuti anche i funzionari e il veterinario della Asl che ha disposto l'immediata distruzione del prodotto.