Folle corsa contromano in quattro Comuni: denunciata autista della 500 gialla

Da Ceglie Messapica a Francavilla Fontana, da Francavilla Fontana a Oria, da Oria a Manduria in provincia di Taranto. Ha letteralmente seminato il panico con la sua Fiat 500 gialla in almeno quattro comuni prima di essere fermata dai carabinieri, che hanno hanno messo un punto alla sua folle corsa fra piazze e pedoni. Una donna di Ceglie di 50 anni, nel giorno dell’Epifania, si è messa alla guida della sua utilitaria e ha deciso di sfidare la legge, seminando il panico tra i passanti.

Folle corse contromano

Poco prima delle 20 si è avventurata contromano lungo viale Vincenzo Lilla a Francavilla Fontana. Qui ha rischiato di investire i numerosi pedoni in transito nella strada chiusa al traffico, bimbi compresi. Più tardi, stesse scene a Oria in piazza Manfredi. Soltanto la prontezza di riflessi di mamme e papà ha scongiurato che i figlioletti potessero essere investiti. Qualcuno ha annotato per intero lettere e numeri della targa e li ha comunicati ai carabinieri.

Bloccata dai carabinieri in tarda serata

Infine a Manduria, in via Maruggio, sempre imboccata contromano è stata infine interrotta la corsa di quel “maggiolino tutto matto” capace di impaurire ben quattro comuni nel breve volgere di un paio d’ore. I militari dell’Arma hanno bloccato l’utilitaria e invitato la conducente a scendere. Per lei il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e una denuncia. Si è appreso in seguito che quell’automobilista soffrisse da qualche tempo di disturbi psichici e che fosse in trattamento con psicofarmaci.