In 200 erano intenti a ballare, ma la festa era abusiva: locale sotto sequestro

Una festa con 200 persone è stata interrotta dalla Polizia di Taranto intervenuta in un locale del rione Tamburi che è stato sequestrato perché privo di autorizzazioni e sprovvisto dell'agibilità per l'intrattenimento e pubblico spettacolo. Sotto la lente degli investigatori è finita un'associazione con sede nel quartiere.

In 200 intenti a ballare

Gli agenti della Polizia amministrativa e sociale hanno notato un numero considerevole di auto parcheggiate nelle vicinanze del locale, dal quale proveniva musica ad alto volume, e la presenza di numerosi giovani in attesa di accedere. L'ingresso era sorvegliato e disciplinato da alcuni addetti alla sicurezza, mentre negli ambienti interni i poliziotti hanno trovato circa 200 avventori intenti a ballare.

Eventi pubblicizzati sui social

Dagli accertamenti è emerso che gli eventi organizzati nel locale venivano pubblicizzati su Facebook o Instagram. I poliziotti hanno riscontrato che non erano stati affissi all'ingresso del locale o nelle immediate vicinanze, la planimetria generale per le squadre di soccorso, l'indicazione delle vie d'uscita, dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione ed arresto degli impianti elettrici e dei vari ambienti di pertinenza, oltre a una serie di violazioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori.