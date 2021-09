Import-export, il saldo è negativo: «Bisogna diversificare»

Bilancia commerciale in rosso per Taranto. È quanto emerge dalla lettura dall’analisi dell’import-export realizzata dall’Osservatorio Economico Aforisma che pone in particolare la lente di ingrandimento sul primo semestre del 2021. Bene, invece, a livello nazionale, con un attivo di 29 miliardi di euro rispetto al surplus di 23 miliardi del corrispondente periodo del 2020.

Lo studio

L’Osservatorio elabora dati ed indicatori statistici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati