Violento impatto fra moto e furgone sulla provinciale: grave un motociclista

Scontro violentissimo fra un furgone e una moto di grossa cilindrata sulla strada Cupa Rampone a Martina Franca, in provincia di Taranto. L’impatto è stato tremendo, tant’è che la moto sulla quale viaggiava un giovane del posto è stata fortemente danneggiata. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Valle d’Itria, in codice rosso e in condizioni critiche.

I soccorsi

Dopo i primi accertamenti, il ferito è stato sottoposto ad una tac dalla quale è emersa la presenza di un edema cerebrale. Pare ci siano anche delle fratture agli arti inferiori che sono oggetto di più approfondito esame da parte dei medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie di Polizia Locale e Polizia di Stato. In serata il centauro è stato trasferito all'ospedale Santissima Annunziata.