Ilva, Ã¨ quasi fatta: accordo su 10.700 assunti, poche ore e la proprietÃ  passerÃ  a Mittal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte delle febbrili trattative per il passaggio di Ilva ad ArcelorMittal ha portato consiglio. Al tavolo-fiume convocato ieri al ministero dello Sviluppo economico si va verso l'intesa per 10.700 unità da riassumere, ma arrivandoci un anno prima della fine del Piano. Un perimetro che include i lavoratori delle affiliate di altri contratti elettrici, trasporti e che erano invece esclusi dallo schema proposto precedentemente. Sul Pdr per 2019 e 2020 si chiede una tantum che dia un salario almeno del 4%. Altre piccole modifiche potrebbero arrivare nella riunione di verifica prevista a metà mattinata, poi intorno alle 13 è prevista la plenaria con la presenza del ministro Luigi Di Maio a suggellare l’intesa. Si sta cesellando l’accordo che potrebbe essere siglato definitivamente a breve. Già a ora di pranzo il passaggio di Ilva ad ArcelorMittal potrà essere realtà.Sull'Ilva «l'accordo è fatto e per noi per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum». Così la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David. «Gli assunti sono tutti, si parte da 10.700 che è molto vicino al numero di lavoratori che oggi sono dentro e c'è l'impegno di assumere tutti gli altri fino al 2023 senza nessuna penalizzazione su salario e diritti, era quello che avevamo chiesto», sull'esito delle assemblee dei lavoratori «siamo fiduciosi», ha aggiunto.