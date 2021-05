Vertice al Mise, i sindacati chiedono chiarezza sulla nuova Ilva: «Abbiamo il nome della nuova società ma non un cda, perché?»

«Dal ministro Giorgetti aspettiamo anzitutto chiarimenti sul Piano nazionale della siderurgia, che il Governo vuole fare, e poi sapere quando finalmente si sblocca la situazione dell’ex Ilva di Taranto». Così Rocco Palombella, segretario generale Uilm, in vista del vertice al Mise con i sindacati metalmeccanici e il ministro Giancarlo Giorgetti sull’ex Ilva di oggi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ex Ilva: Tribunale rigetta reclamo operaio licenziato. Si era...

«Chiederò a Giorgetti quando lo Stato entrerà finalmente nell’ex Ilva attraverso Invitalia visto che i 400 milioni della parte pubblica sono stati versati e l’azienda dice pure di averli già spesi quasi tutti - prosegue Palombella - Abbiamo il nome della nuova società, Acciaierie d’Italia, ma non abbiamo ancora un cda insediato: perché questo non è avvenuto? È vero che il cda della nuova società non si è insediato perchè c’é stato uno scontro sul bilancio 2020 di ArcelorMittal Italia tra parte pubblica e parte privata, e se è davvero così il Governo che vuol fare, quando prende in mano la situazione?».

Il corteo a Roma

«Siamo in sciopero insieme, Fiom e Uilm, per dire basta a questa lunga attesa, attendiamo ormai da tempo la riconversione ambientale di quello stabilimento. Se ci deve essere la transizione ecologica, ci deve essere subito e deve essere immediata. Non è possibile mantenere migliaia di lavoratori in cassa integrazione, non è possibile continuare ad avere uno stabilimento dove non avviene nessuna riconversione». Lo ha detto Francesco Brigati della Fiom Cgil Taranto guidando, insieme a Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom Cgil, il corteo di lavoratori dell’ex Ilva di Taranto in direzione Mise per l’incontro dei sindacati col ministro Giancarlo Giorgetti.

A Taranto Fiom Cgil e Uilm, in concomitanza col vertice ministeriale, hanno indetto due ore di sciopero nel siderurgico. Mentre i sindacati saranno a confronto col ministro, sotto il palazzo del Mise ci sarà il presidio degli operai promosso da Fiom e Uilm. Alcuni pullman sono partiti da Taranto nelle scorse ore alla volta di Roma.

La Fim Cisl non aderisce allo sciopero perché ritiene che prima di qualunque iniziativa si debba attendere l’esito del confronto con Giorgetti. «Il polo siderurgico più grande di Europa, l’ex Ilva di Taranto, è ancora oggi bloccato da veti contrapposti, quindi liberiamo le catene e facciamo finalmente politica industriale, bonifica ambientale e rilancio dell’occupazione». Così Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl, ha anticipato uno dei temi che il sindacato porrà al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.