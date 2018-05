© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' arrivato l'ok da Bruxelles al passaggio di Ilva al gruppo Am Investco guidato da ArcelorMittal. Come concordato, il via libera prevede alcune condizioni, come l'eliminazione del gruppo Marcegaglia dalconsorzio di acquisto e numerose cessioni tra cui gli impianti di ArcelorMittal di Piombino, oltre a Liegi (Belgio), Dudelange (Lussemburgo), Skopje (Macedonia), Ostrava (Repubblica ceca) eGalati (Romania). Per Bruxelles la vendita ad ArcelorMittal di Ilva deve contribuire al risanamento ambientale di Taranto. «La decisione odierna garantisceche l'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal, che andràa creare il produttore d'acciaio di gran lunga più granded'Europa, non si traduca in un aumento dei prezzi dell'acciaio adanno delle industrie europee, dei milioni di persone che vilavorano e dei consumatori», ha dichiarato la commissaria Uealla concorrenza Margrethe Vestager. Soddisfazione è stata espressa dal ministro Carlo Calenda che ha twittato: «Ora manca solo l'accordo sindacale epoi finalmente, dopo anni di crisi e problemi, Ilva potràdiventare un'acciaieria competitiva e all'avanguardia nellaprotezione dell'ambiente e delle persone. Non perdiamo questaoccasione per Taranto e per l'Italia».