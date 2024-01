Ex Ilva, iniziato incontro​ fra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva: presenti ministri e Aditya Mittal

È iniziato a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, l'incontro fra governo e ArcelorMittal sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto. Per l'esecutivo sono presenti il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il ministro degli Affari Ue e Pnrr, Raffaele Fitto, quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro del Lavoro, Elvira Calderone, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. La delegazione aziendale è guidata dal Ceo Aditya Mittal.

Gli scenari

In giornata si dovrebbe sapere se Aditya Mittal conferma la linea che vedrebbe la multinazionale arretrare dalla posizione di socio di maggioranza di Acciaierie per far salire al suo posto l’azionista pubblico, cioè Invitalia, che partirebbe dalla conversione in capitale dei 680 milioni erogati mesi fa grazie al decreto legge del 5 gennaio del 2023.

A giudizio di molti, per come sono ormai messe le cose, e con la fabbrica in declino, lo Stato in maggioranza (seppure temporaneamente) può costituire lo spartiacque, il nuovo inizio.

Messo questo punto fermo, il resto verrà dopo: dalla revisione della governance societaria all’amministratore delegato, dal piano industriale alle sorti dell’indotto. È evidente che non basta l’incontro tra il ceo Mittal e il Governo a risolvere le tante questioni sul tappeto.