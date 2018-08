© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARANTO - La convocazione da Di Maio per i sindacati è arrivata due ore dopo l'annuncio dello sciopero dei metalmeccanici dell'Ilva. Al ministero dello Sviluppo Economico il prossimo 5 settembre ci saranno le segreterie generali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb.Al tavolo - convocato per "proseguire il confronto relativo alla cessione della società" parteciperanno oltre al ministro anche la società AmInvestco, i commissari straordinari dell'Ilva e anche i rappresentati dei lavoratori chimici e del trasporto interessati alla vicenda per l'indotto. Convocata anche Federmanager.I sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Usb avevano proclamato per l'11 settembre "nel permanere delle condizioni attuali" uno sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva per protestare contro la mancata convocazione da parte del governo. Nei giorni scorsi avevano già comunicato con una lettera al vicepremier Di Maio l'intenzione di partire con la mobilitazione se non ci fosse stato un incontro."Attendiamo dal 6 agosto", scrivono Fim-Cisl, Fiom-Cgil Uil e Usb " le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria"."Siamo ancora in attesa di notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva", si legge nella lettera inviata dai sindacati al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del lavoro Di Maio.