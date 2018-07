Ilva, Di Maio: «Sto per firmare gli atti per avviare tutti gli accertamenti sulla gara»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - «In queste ore sto firmando gli atti per avviare tutti gli accertamenti necessari, anche da parte dell'Avvocatura dello Stato, per verificare che sia tutto in regola». Ad annunciarlo è il vice presidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio suIl'lva. «Io ho fatto una cosa molto semplice - ha spiegato - ho dato mandato ai miei esperti di leggersi 23mila pagine per capire se era tutto in regola, abbiamo inviato tutto all'Anticorruzione e ci ha detto che non è tutto in regola negli appalti, siccome stiamo giocando con la vita delle persone io voglio che sia tutto in regola». Di Maio ha ribadito che «il piano ambientale e quello occupazionale presentati non sono soddisfacenti, abbiamo chiesto delle contro-proposte e pare che in queste ore stiano arrivando da parte dei commissari». Di Maio respinge al mittente le critiche dell'ex ministro Calenda: «Questa gente ha governato per cinque anni, hanno avuto la loro opportunità, che ora mi debbano fare la lezioncina non ci sto».