Di Maio convoca sindacati e Mittal: lunedì si terrà il tavolo al Mise

E' arrivata la convocazione per il tavolo sull'Ilva al Mise. La nuova riunione, che vedrà di fronte Am Investco, i sindacati e il ministero, si terrà lunedì prossimo alle 13 sempre al Mise. Dopo l'incontro del 30 luglio scorso a Roma, nel corso del quale il ministro Di Maio aveva illustrato e valutato il nuovo addendum di ArcelorMittal e sentito oltre 60 soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, arriva così la risposta alle sollecitazioni delle sigle sindacali per un'accelarazione del confronto con l'azienda sul piano occupazionale. Le parti, finora, non sono riuscite a trovare un'intesa, quindi il nuovo faccia a faccia potrebbe risultare decisivo anche alla luce dei tempi stretti per la vicenda in considerazione della situazione economica dell'Ilva in amministrazione straordinaria e dei dubbi sollevati sulle modalità della gara per l'assegnazione del Siderurgico.