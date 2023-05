«Per me è diventata una cosa personale: Taranto, l’Ilva. Io voglio Taranto pulita. Aria pulita».

Le 21 di ieri sera, atrio del Palazzo del Governo, Frans Timmermans, vice presidente della Commissione Europea con delega al Green Deal, è appena sceso dall’auto e parla col governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco Rinaldo Melucci che sono ad attenderlo per l’incontro che ricorda la figura di Mauro Petriccione, tarantino, dal 2018 direttore dell’Area Clima della Commissione di Bruxelles, scomparso ad agosto scorso. Petriccione era uno strettissimo collaboratore di Timmermans.

Le dichiarazioni



«Ci siamo messi in cammino», dice Melucci al vice presidente dell’Unione Europea riprendendo il suo auspicio per la città.

«Per me la prova più importante del successo del Green Deal sarà Taranto - dice Timmermans -. La gente che lavora oggi nell’acciaio, vorrebbe un acciaio pulito. Non vuole quest’inquinamento». “Just Transition” osserva Melucci a proposito del fondo europeo per la giusta transizione per aiutare le economie industriali legate alle fonti fossili a superare questa dipendenza. Jtf che su un miliardo e 200 milioni di euro assegnati all’Italia, riserva a Taranto quasi 800 milioni. «È qualcosa di più di transizione ecologica» rileva Melucci. «Certo - risponde Timmermans a proposito della transizione -, sociale soprattutto». «É importante anche per me, è diventato personale, un simbolo» dice Timmermans sulla transizione e su Taranto. «Anche se il mio lavoro finisce l’anno prossimo - dice il vice presidente Ue in perfetto italiano -, io continuo. Voglio vedere che questo sia finito e fatto in maniera accettabile. Soprattutto per gli operai, lo facciamo per loro. Sono i loro figli che soffrono l’inquinamento. È loro interesse fare un acciaio pulito».

La visita



«Finalmente», commenta Timmermans a proposito della sua visita a Taranto, dove non era mai venuto sebbene l’abbia citata tante volte. «Io dico alla città - prosegue - che la Commissione Europea, anche dopo le elezioni dell’anno prossimo, sarà alle spalle di Taranto. Saremo solidali con Taranto per fare questo cambiamento. Siamo purtroppo all’inizio ma è un bell’inizio perchè sull’idrogeno nell’acciaio stanno facendo investimenti un po’ dappertutto. E poi c’é anche una consapevolezza delle autorità italiane che dobbiamo andare in questa direzione. Governo di destra, governo di sinistra, credo che sono d’accordo di andare in questa direzione e noi saremo accanto a loro».

Il ricordo di Petriccione



«Mauro era un vero amico», dice poi Timmermans su Petriccione nella serata presentata dal tarantino Alessandro Greco. «Lui - rievoca un ricordo Emiliano - mi venne a beccare quando venimmo al Parlamento Europeo nel 2016-2017 per proporre il piano di decarbonizzazione dell’Ilva. Io gli esposi la mia teoria: ma perchè non dobbiamo ricominciare a finanziare le acciaierie se cambiano tecnologia? Perché allora era un tabù. Lui non disse nulla. Poi mi sono ritrovato il cambio radicale delle politiche della Commissione Europea sul Just Transition Fund senza che lui mi dicesse una parola. Immagino che ci sia stata una riflessione».

«Gli dissi - rammenta Emiliano del colloquio con Petriccione - che non è solo un problema di competitività. Se noi facciamo acciaio green, quando i pakistani, gli indiani o cinesi vorranno vendere l’acciaio con emissioni otto, dieci volte superiori a quelle della UE, noi diremo che non è possibile e glielo diremo in modo corretto».

L'acciaio green



«In India stanno preparando l’acciaio green - risponde Timmermans -, dobbiamo andare avanti». «Bisogna convincere Mittal», incalza Emiliano. Ride Timmermans alla battuta del governatore. Colpa della finanza o dell’industria? Per Emiliano, «la finanza si è convinta, sono gli industriali che hanno un po’ di timore. In altre fabbriche Mittal sta cominciando il Dri», ovvero il preridotto di ferro da caricare nei forni elettrici in sostituzione agli altiforni tradizionali alimentati col carbon coke e i minerali. Assicura Emiliano: «È tutto pronto, noi abbiamo il piano dell’idrogeno, l’Hydrogen Yalley e c’é Edison che sta preparando la joint venture con la società del Dri. E pensare che all’inizio a me e a lui (riferimento a Melucci - ndr) ci davano dei visionari».