Il tribunale ad ArcelorMittal: non fermare operatività impianti

Claudio Marangoni, il presidente della sezione specializzata in materia d'impresa del tribunale di Milano e che tratterà il procedimento ArcelorMittal-Ilva, ha fissato per il prossimo 27 novembre l'udienza che riguarda il

ricorso d'urgenza presentato dai commissari.



Il giudice ha invitato ArcelorMittal «a non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti» dello stabilimento siderurgico. Lo si legge in una nota del presidente del Tribunale Roberto Bichi.



Intanto la Procura di Milano indaga anche su eventuali illeciti tributari e su presunti reati pre-fallimentari, con un focus sul mancato pagamento dei creditori dell'indotto, nel fascicolo esplorativo aperto sull'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva, ancora formalmente a carico di ignoti e senza ipotesi di reato.



Filoni questi che si aggiungono alle verifiche già avviate sia dalla Procura di Milano che da quella di Taranto.