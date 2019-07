Il toro si infuria e incorna l'allevatore: il 50enne è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un allevatore 50enne di Martina Franca è stato incornato da uno dei tori del suo allevamento. A.T. - queste le iniziali dell'uomo - si trova ora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le ferite riportare.L’animale si sarebbe infuriato e avrebbe caricato all’improvviso l’allevatore, che ha provato a fuggire, ma è stato travolto ed incornato. Soccorso da alcuni dei suoi dipendenti, è stato poi trasferito in ospedale con un'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono critiche. I rilievi e gli accertamenti del caso sono affidati agli agenti del commissariato di Martina Franca.