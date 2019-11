Il sindaco di Taranto: "Cittadinanza onoraria a Liliana Segre"

Ultimo aggiornamento: 12:34

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, porterà in consiglio comunale la proposta di cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Il primo cittadino ha accolto e condiviso la proposta dell'Anpi di Taranto. Questa la lettera di Melucci a Giuseppe Stea, presidente Anpi di Taranto: "Condivido con lei le preoccupazioni riguardo al levarsi di un clima di intolleranza all'interno del nostro Paese. Sono fermamente convinto che sia necessaria, al riguardo, una forte azione culturale che miri a stanare elementi di razzismo e xenofobia che in alcuni casi sono sfociati in riprovevoli episodi di violenza, che con convinzione condanno.Riguardo la senatrice Liliana Segre esprimo la mia solidarietà per gli attacchi ricevuti, ben conscio dell’assurdità che ancora oggi sia necessario predisporre una scorta ad un’autorevole esponente delle nostre istituzioni nonché sopravvissuta alla Shoa italiana. Alla mia solidarietà vorrei inoltre aggiungere un sentito ringraziamento per le parole espresse dalla Senatrice durante un dibattito parlamentare che attenzionava la nostra città. Nel merito della proposta avanzatami per la concessione della cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre mi riservo, come da regolamento, di trasferire la richiesta al Consiglio Comunale".