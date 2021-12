Grandi manovre verso le elezioni a Taranto, si presenta la coalizione trasversale

Lo scenario politico, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Taranto, è in continua evoluzione. La presenza del presidente della Provincia di Taranto e sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti al congresso della Lega Puglia e l’apertura di Matteo Salvini a candidature civiche hanno sparigliato le carte, anche se il gioco alla fine della fiera non sembra destinato a produrre stravolgimenti sostanziali negli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati