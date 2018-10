© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Murgese diventa il cavallo ufficiale delle Squadre antisommossa della Polizia di Stato. Un ulteriore, importante riconoscimento attribuito agli splendidi esemplari delle Murge che, per la loro conformazione morfologica, e le loro caratteristiche di eleganza, forza e fierezza, oltre che di capacità di apprendimento, docilità e sensibilità, dopo essere entrati a far parte dell'esclusiva e prestigiosa scuderia dei Corazzieri del Quirinale, continuano ad essere i più richiesti dai reparti operativi delle forze dell'ordine. L'ingresso ufficiale dei Murgesi nella scuderia della Polizia di Stato, è stato sancito nel corso della 120ma edizione della Fieracavalli di Verona, la più importante rassegna specializzata d'Italia, dove è stata presentata per la prima volta la squadra dei maestosi stalloni pugliesi montati in assetto anti sommossa dagli uomini del Centro Coordinamento Servizi Ippici e cinofili di Ladispoli. I cinque bellissimi esemplari: Libeccio, Liverpool Edith III di Vallenza, Icaro, Giove e Desiderio sono stati acquistati nel maggio scorso in Puglia e, da allora, allevati ed addestrati nel Centro Ippico laziale dove sono accuditi già numerosi morelli pugliesi (circa il 40% su 180 cavalli) e dove presto potrebbero arrivare altri stalloni delle Murge. In occasione del prossimo Mercato Concorso del cavallo Murgese e dell'Asino di Martina Franca, infatti, in programma dal 28 novembre al 2 dicembre a Martina Franca, il primo dirigente del Centro Ippico, Mario Cardea ha già annunciato di voler ritornare in Puglia per acquistare altri tre esemplari murgesi, prima di comprarne altri otto nei primi mesi del 2019.