Il ministro Garavaglia a Taranto: «Puntiamo sul turismo. Mancanza di personale? Drammatica situazione»

Turismo e brand Italia. Il ministro Massimo Garavaglia ha le idee chiare: le potenzialità ci sono e vanno sfruttate. Qualità nei servizi offerti e spazi ancora liberi su cui puntare cercando di superare la «drammatica situazione» della mancanza di personale.

La visita del ministro a Taranto

APPROFONDIMENTI TARANTO Il ministro Garavaglia a Taranto e Castellana Grotte TURISMO Crociere, Msc annuncia: a Taranto anche nel 2023 con Divina BRINDISI Crociere, la nave Armonia arriva in città VIDEO Crociere a Taranto, arriva la nave "Splendida" di Msc con... TARANTO Taranto, in porto arriva "Splendida", la nave di Msc... TARANTO Crociere a Taranto, arriva la nave "Splendida" di Msc con... LA CRISI DEL TURISMO Fuga dagli alberghieri e dai professionali: iscrizioni dimezzate dopo... TURISMO Turismo in crisi: non c'è personale. Mancano guide,...

«Taranto deve ripartire anche dal turismo, le potenzialità sono enormi». Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega) intervenendo a Taranto a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco Walter Musillo. «Abbiamo voluto e spinto - ha osservato - la presenza delle navi da crociera e questo sicuramente è un ottimo veicolo di promozione che tra l'altro si integra con l'entroterra. Questo è veramente il futuro del turismo che va verso un turismo sostenibile, che vuole vivere la natura, vuole vivere la comunità». «E Taranto ha tutte le possibilità - ha concluso - per offrire questo servizio ampio: dal museo alle spiagge. Tanta cultura, tanta bellezza, ma anche integrazione col territorio», ha aggiunto il ministro.

«Stiamo promuovendo innanzitutto il brand "Italia nel mondo", abbiamo fatto delle campagne a livello mondiale come a Eurovision e i risultati ci sono. In un anno abbiamo recuperato due punti nella classifica di competitività del settore turismo del World Economic Forum e siamo rientrati nella top ten», ha aggiunto Garavaglia ricordando il tasso di rendimento delle strutture ricettive che sia nel mese di aprile, quindi passato, che giugno-luglio, quindi futuro, è «superiore di quasi dieci punti percentuali rispetto alla Spagna che è il nostro amico, concorrente, più agguerrito. Quindi le cose stanno andando decisamente bene». Garavaglia ha poi sostenuto che «la Puglia, come tutto il Meridione, ha enormi spazi ancora di crescita».

La mancanza di personale

Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia «l'annoso problema della mancanza di personale adesso è veramente esploso: è drammatica la situazione». Garavaglia ne ha parlato a margine di una iniziativa elettorale a Taranto a sostegno del candidato sindaco della "Grande alleanza", Walter Musillo, sostenuto dal centrodestra, civiche e pezzi di centrosinistra.

«Ci sentiamo spesso con il ministro Orlando - ha spiegato - per trovare delle soluzioni a brevissimo, ma anche a medio termine. Sicuramente qualcosa va fatta perché non possiamo avere quasi il 10 per cento di disoccupazione e solo nel turismo mancano 300mila-350mila persone». Garavaglia ha ricordato di aver «già fatto una proposta, che è quella di consentire di mantenere il Reddito di cittadinanza al 50 per cento, quindi di non perderlo, se si accetta un lavoro stagionale. Di fatto è un incremento di stipendio e questo, secondo me aiuta a trovare in poco tempo diverse migliaia di figure». Il ministro ha poi ringraziato «gli operatori turistici perché stanno responsabilmente contenendo i prezzi nonostante l'incremento forte del costo dell'energia che incide pesantemente su questo settore».