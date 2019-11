Il Martina rischia di scomparire, appello del consigliere regionale Pentassuglia

Il Martina Calcio rischia di non scendere in campo oggi per mancanza di fondi e la città si mobilita per dare una mano alla sua squadra. Un appello a ripensarci arriva anche dal consigliere regionale Donato Pentassuglia: “Tutta la città che vuole bene al calcio e agli operatori che aiutano i ragazzi a guardare allo sport come mezzo sociale che evita devianze, vuole che la sua squadra continui a giocare. Rivolgo un appello accorato al presidente Lacarbonara di far scendere in campo le squadre del Martina vista la mobilitazione che gli amanti dello sport e chi ama la città di Martina stanno preparando attraverso un’iniziativa popolare che nasce dal rispetto di cui gode il club nel panorama sportivo regionale e nazionale. Non mancherà il mio impegno personale a metterci la faccia per scongiurare ogni ipotesi che porti alla conclusione di questa avventura sportiva". Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA