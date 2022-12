«Auto distrutte da pseudo tifosi gallipolini. Violenza premeditata»

Scene di ordinaria inciviltà a Manduria. Al termine della gara tra la squadra di calcio e il Città di Gallipoli, Eccellenza pugliese, alcuni pseudo tifosi gallipolini hanno dato sfogo ad una violenza inaudita danneggiando le auto dei tifosi di casa, rimasti all'interno dello stadio Dimitri proprio per consentire il deflusso degli spettatori ospiti. Danni anche al bagno del settore ospiti, con lavandini divelti e distrutti.

La denuncia

Un'azione probabilmente premeditata, condannata dalla società calcistica manduriana con un comunicato: «La società U.G. Manduria Sport stigmatizza e manifesta sgomento per il comportamento sconsiderato di un ragguardevole numero di pseudo - tifosi ospiti arrivati da Gallipoli, ai quali vanno ascritte, in maniera esclusiva, le responsabilità degli atti teppistici accaduti all’esterno dello Stadio al termine della gara. Si è trattato di premeditata e inaudita violenza. Auspichiamo che tali delinquenti arrivati con bastoni, mazze, bottiglie, materiale esplosivo e addirittura martelli e oggetti contundenti atti a distruggere seriamente decine di auto, suppellettili e abitazioni adiacenti, siano individuati immediatamente». Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, nello stigmatizzare quanto avvenuto, annuncia che l’amministrazione comunale adotterà ogni azione necessaria, dopo che avrà incontrato ed esaminato tutto quanto è avvenuto, con i responsabili locali delle forze dell’ordine.

«Al di là di tutto – conclude Pecoraro – a titolo personale ma anche a nome dell’amministrazione comunale tutta, si esprime sdegno e condanna per quanto accaduto e si auspica che i responsabili siano presto individuati e puniti a norma di legge, oltre a rispondere dei danni causati».