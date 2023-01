La scarpata del lungomare Vittorio Emanuele III si rifà il look e sarà pronta ad accogliere cittadini e turisti con l’arrivo del caldo. Sono stati, infatti, appaltati i lavori di rigenerazione dell’intera passeggiata. I lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale partiranno entro la prossima primavera.

La gara

A renderlo noto è stata la stessa Amministrazione comunale, ricordando che l’intervento era stato programmato da tempo. «Con la recente aggiudicazione della gara d’appalto bandita dalla direzione Ambiente, - si legge nel comunicato inviato da Palazzo di Città agli organi di informazione, l’Amministrazione Melucci scrive un altro capitolo della corposa rigenerazione urbana che sta interessando gli spazi collettivi più iconici della città».

Si tratta di un intervento da oltre 600mila euro che donerà un nuovo aspetto, ma soprattutto maggiore sicurezza e fruibilità, a quel vero e proprio “giardino verticale” che identifica il tratto di lungomare compreso tra la rotonda e l’ex lido Taranto. «Sull’area siamo già intervenuti in passato – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – realizzando un nuovo impianto di illuminazione e la videosorveglianza. Era nei nostri programmi realizzare un’altra azione specifica, che fosse anche propedeutica alla riqualificazione del waterfront di Mar Grande insieme con l’Authority portuale. In 6 mesi chiuderemo il cantiere e restituiremo alla comunità un altro luogo di condivisione».



I lavori riguarderanno sia le strutture di contenimento della scarpata, sia la flora che sarà rinnovata ed integrata. «Metteremo in sicurezza i terrapieni – ha spiegato l’assessore comunale all’Ambiente Laura Di Santo – attraverso micropali in cemento opportunamente mitigati con corten e legno naturale. Rimuoveremo le essenze ormai secche e ne introdurremo di nuove, in modo tale che la visuale di Mar Grande non venga impedita. Contiamo, inoltre, di estendere l’intervento anche al tratto della Lega Navale, sfruttando eventuali economie di gara».

«Finalmente, iniziano i lavori per la sistemazione della scarpata del lungomare, un’opera attesa da moltissimi anni. Occorre precisare - spiega a Quotidiano l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Taranto Mattia Giorno - che la realizzazione dell’intervento è frutto del lavoro dell’assessorato all’Ambiente e non dell’assessorato di cui ho la responsabilità. Non è escluso che più in là si possa procedere alla realizzazione anche di una nuova illuminazione. L’intervento è stato finanziato attraverso un mutuo che ammonta a meno di un milione di euro. Il tratto interessato dai lavori è compreso tra il Nautilus e la Rotonda, dove sono stati realizzati lavori per la rimozione dei graffiti e per la sostituzione dell’illuminazione recentemente, in occasione del Sail Gp. Sono davvero contento che, dopo tutele attività necessarie dal punto di vista tecnico-amministrativo, si sia arrivati alla gara d’appalto. Come si vede, piano piano i progetti dell’Amministrazione Melucci si vanno sviluppando e i cittadini, dopo gli inevitabili disagi che ogni cantiere comporta, potranno a breve godere della passeggiata sul lungomare in un contesto rinnovato e più bello».