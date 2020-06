"Il grazie della nonnina a un medico cubano". Ma era un fake

Con i social non c'è scampo, meglio pensarci bene prima di postare una fake news. E' diventato uno scandalo a Cuba il caso della foto postata da un medico che ritrae il bacio di un'anziana ad un operatore sanitario per ringraziarlo delle cure prestatele. L'immagine era accompagnata da una didascalia che spiegava più o meno: "ecco il grazie di un'anziana paziente curata da uno dei medici cubani andati in Lombardia per sostenere l'Italia nell'emergenza Covid-19". La foto è stata ripresa e diffusa dalla testata on line Cubadebate. Solo che quella didascalia era una mistificazione: quella foto, infatti, ritrae una nonnina di Manduria che bacia un medico sempre manduriano in una casa di riposo del posto. Quindi non c'entra la Lombardia e tantomeno i medici arrivati da Cuba. Il direttore della testata cubana si è scusato ma le polemiche restano e in molti chiedono sanzioni esemplari per chi ha spacciato per vera una notizia falsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA