Il Governo pronto a entrare nell'ex Ilva con Invitalia

Lo Stato è pronto a entrare nell'ex Ilva con Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Questo il senso di un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Sull'ex Ilva il governo resta ancorato all'accordo firmato a marzo tra i commissari dello stabilimento e ArcelorMittal. Quell'accordo prevede anche una clausola di uscita per la multinazionale dell'acciaio da far scattare a novembre. Ultimo aggiornamento: 21:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA