Il team dell’azienda agricola Salumi di Martina Franca è partito proprio da Martina alla volta della Nuvola, il centro congressi progettato a Roma dall’archistar Massimiliano Fuksas, lo scorso 18 dicembre con in valigia alcune delle migliori produzioni realizzate nei propri laboratori ed è tornato con un sacco pieno di premi e riconoscimenti.

Il riconoscimento

Nella futuribile struttura romana, infatti, è andato in scena il Grandi salumi 2023, la kermesse di Gambero rosso dedicata agli insaccati, che ha visto la Salumi di Martina Franca tra i grandi protagonisti. L’azienda martinese, infatti, si è portata a casa le prestigiose due fette per la battuta di lardo di suino nero ma le vere star della serata sono stati il capocollo di Martina Franca di suino nero che si è portato a casa il bottino pieno, cioè le prestigiose tre fette, e soprattutto il Ghiandaro di suino nero, insaccato prodotto esclusivamente dall’azienda martinese che potrebbe essere accostato al Culatello, che ha sfondato la scala di valutazione, guadagnandosi oltre le tre fette anche la stella che certifica l’eccellenza. Il tecnologo alimentare e responsabile di qualità e di produzione Francesco Carriero, una delle menti e delle braccia dietro la Salumi di Martina Franca che conduce con Filippo Loconte, esperto nella lavorazione delle carni, Stefano Caroli, mastro oleario, imprenditore ed esperto del commercio alimentare da oltre cinquant’anni, e Antonella Caroli, consulente amministrativo specializzata in commercio estero, appaiono sorridenti nelle foto che li ritraggono con gli ambiti riconoscimenti in mano nella sala convegni romana. «È stata un’esperienza incredibile per noi – commenta Carriero -. Veniamo da una tradizione contadina e siamo abituati a contesti più rustici di questo ma devo dire che ci siamo emozionati tutti nel vedere riconosciuto il nostro lavoro ai più alti livelli del settore».

La certificazione dell’eccellenza va anche oltre i premi ottenuti al Grandi Salumi: l’azienda martinese, infatti, è stata anche inserita nella guida Top Italian Food 2023 di Gambero Rosso, della quale fanno parte le migliori aziende enogastronomiche italiane con il loro prodotti di punta, rappresentanti l’eccellenza dell’agroalimentare in Italia e all’estero. La Salumi Martina Franca è nata nel 2010 da un’idea di Carriero e dei suoi soci e ha come mission e core business la produzione degli insaccati tipici della norcineria martinese, come il Capocollo di Martina Franca, vanto della città, e il Ghiandaro, appunto, incoronati a Roma.

«Mettere continuamente in discussione l’universo quasi contadino – affermano - e giungere alla conclusione che oggi è più indispensabile di ieri fare poche cose ma farle bene, invece di fare produzione di massa a basso costo, rappresenta la nostra idea per il futuro del Made in Italy». Il motto dell’azienda, in fondo, è “fare meno e fare meglio”, allevando e lavorando gli animali come si faceva una volta con un occhio di riguardo alle innovazioni sostenibili, e visti i risultati certificati dal Gambero Rosso Carriero&Co possono affermare di essere sulla strada giusta.