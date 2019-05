A tutta velocità per consegnare l'antidoto: intossicato da botulino salvo grazie alla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una corsa a tutta velocità a sirene spiegate per salvare la vita di un paziente ricoverato in ospedale ad Altamura. Riuscendo, a tempo di record, a consegnare quel medicinale salvavita, indispensabile per curare il malcapitato colpito da una intossicazione da botulino. Una missione compiuta con protagonisti gli agenti della Polizia Stradale di Taranto.Non solo prevenzione e repressione dei reati, dunque, ma anche soccorso. Per dare sostanza e concretezza al motto esserci sempre.A dimostrarlo questa volta è stata proprio la Polizia Stradale di Taranto impegnata in un delicato intervento per recapitare a tempo di record un farmaco salvavita per un paziente ricoverato all'Ospedale di Altamura. Il paziente era stato ricoverato d'urgenza nel nosocomio della cittadina in provincia di Bari per un'intossicazione da botulino.Il medicinale necessario per la terapia era disponibile solo all'ospedale della Marina Militare di Taranto e per fare in modo che arrivasse il prima possibile a destinazione è stata interessata la Polizia Stradale di Taranto. La richiesta è stata gestita in tempi brevissimi con la staffetta che è immediatamente partita dal capoluogo imboccando l'autostrada dove era attesa da un'altra pattuglia.La centrale operativa della Polstrada, infatti, ha coordinato il lavoro degli equipaggi del Distaccamento di Manduria e della sottosezione di Palagiano che al confine della provincia, sull'autostrada Taranto-Bologna, ha consegnato il plico ai colleghi della compartimento di Bari.«Alla fine - spiegano dalla questura jonica che ha coordinato il delicato intervento - obiettivo centrato: il farmaco è stato consegnato all'Ospedale di Altamura e somministrato al paziente intossicato dal botulino grazie a un'operazione sincronizzata durata poco meno di un'ora». Come si diceva, quindi, un intervento nel quale la Polizia ha dimostrato il suo impegno non solo sul delicato fronte della sicurezza, ma soprattutto su quello di essere a tutto tondo al servizio della comunità.Un lavoro che il più delle volte resta oscuro, ma che rappresenta un fondamentale aspetto della quotidiana attività degli uomini e delle donne della Polizia.