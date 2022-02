Checco Zalone originario di Pulsano secondo le ricerche del Comune tarantino. Il sindaco: «Gli daremo la cittadinanza onoraria»

Il comico Checco Zalone potrebbe essere originario del Tarantino e non del Barese. A mettere in "discussione" i natali del comico pugliese è il sindaco del Comune di Pulsano, Francesco Lupoli.

Le origini del comico pugliese

Secondo una ricerca nell'albero genealogico i parenti-avi di Zalone, al secolo Luca Medici, erano originari di Pulsano, comune in provincia di Taranto. Nei primi del '900 il bisnonno di Zalone, Francesco Saverio Medici, si spostò a Capurso, in provincia di Bari per motivi di lavoro dove poi nacque il nonno di Zalone. La testimonianza arriva da alcuni atti in possesso del Comune.

APPROFONDIMENTI STAR IN PUGLIA Da Hollywood alla Puglia: le star a caccia di ville e masserie. E il... IL SIPARIETTO Al Bano risponde a Checco Zalone: «Caro Luca, preparati: hai... SPETTACOLI Checco Zalone ed Helen Mirren a pranzo (vista mare) a Marina Serra di... SPETTACOLI Zalone cerca 7 parrocchiani per il festival di Sanremo e chiama il...

A darne notizia il primo cittadino di Pulsano: «Stiamo predisponendo gli atti e, una volta ultimati questi, presto contatteremo ufficialmente Checco Zalone per invitarlo a ricevere la cittadinanza onoraria».