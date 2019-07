I passanti chiamano il 118 per un uomo in difficoltà: aggredito soccorritore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un soccorritore del 118 questa notte è stato aggredito durante un soccorso a Manduria da una persona ubriaca. Intorno alle 3.30 l’operatore che fa parte dell’equipaggio della postazione di Avetrana, era intervenuto su chiamata della centrale dove era arrivata la richiesta di alcuni passanti i quali segnalavano la presenza di una persona a terra.Giunta l'ambulanza sul posto, i due componenti dell’equipaggio sono scesi per prestare soccorso quando l’uomo, un manduriano di 41 anni che era in stato di ebrezza, ha aggredito uno dei soccorritori colpendolo con un pugno al volto. Il soccorritore con il suo collega è riuscito nonostante tutto a far salire l’ubriaco in ambulanza ed a portarlo al pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi. Il protagonista di questa brutta vicenda che è volontario di un’associazione convenzionata con la Asl per il servizio di emergenza territoriale, non ha voluto sporgere denuncia né farsi visitare preferendo proseguire il turno di servizio.