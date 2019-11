I carabinieri nello stabilimento ArcelorMittal per accertamenti

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carabinieri in azione questa mattina all'ex Ilva, guidati dal comandante provinciale colonnello Steffensen. Poco fa i militari sono entrati nello stabilimento nel quadro dell'indagine aperta dalla procura di Taranto. In particolare, si tratta di uomini del Nil (aspetti legati alle condizioni di lavoro), del Noe e del Nas (piano ambientale). Nei giorni scorsi a far visita al sito gestito da ArcelorMittal erano stati gli uomini della Finanza.