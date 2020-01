L'hotel abbandonato prende fuoco: salvato in extremis un senzatetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino marocchino di 35 anni, senzatetto, che aveva trovato rifugio in un hotel dismesso di viale Virgilio a Taranto , è stato tratto in salvo da Polizia e vigili del fuoco dopo che si era sviluppato un incendio, il secondo in pochi giorni, nel seminterrato della struttura.Alcuni passanti hanno notato il fumo uscire dalle finestre dello stabile e hanno dato l'allarme. Il 35enne, che riposava su un materasso, è stato accompagnato fuori e affidato alle cure del 118. Probabilmente altri clochard avevano lasciato l'edificio prima che le fiamme si propagassero. Martedì scorso un incendio era divampato al primo piano dell'edificio e anche in quella occasione erano intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.