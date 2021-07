Guarito dal Covid, ma ancora in coma. Il calvario del sindaco di Avetrana

«Aiutateci a trovare un posto letto per nostro padre che ha bisogno di assistenza specialistica in un centro di riabilitazione neurologica, in tutta Italia non se ne trovano». È il disperato appello delle figlie del sindaco di Avetrana, Antonio Minò, da due mesi ricoverato nella rianimazione dell'ospedale di Manduria, colpito dagli esiti del Covid che si sono drammaticamente complicati.

Il virus poi il coma

Il 61enne aveva contratto il...

