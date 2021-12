Giocattoli pericolosi e luci di natale senza etichettatura: sequestro della Guardia di Finanza

Giocattoli ritenuti pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza e catene luminose prive di etichettatura.

I controlli delle fiamme gialle

Militari della Compagnia di Martina Franca, in provincia di Taranto della Guardia di finanza hanno eseguito controlli in esercizi commerciali gestiti da extracomunitari, a conclusione dei quali sono stati complessivamente sottoposti a sequestro 15.000 giocattoli ritenuti pericolosi e 8.000 catene luminose natalizie, tutti privi delle indicazioni in lingua italiana e dell'etichettatura riportante le informazioni minime riguardanti la denominazione merceologica del prodotto, il produttore, il Paese di origine, l'eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose, i materiali impiegati e le istruzioni per l'uso.

Tra i provvedimenti adottati, oltre alla segnalazione alla Camera di Commercio di Taranto dei titolari delle attività commerciali sottoposte a controllo per l'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, c'è anche quello della confisca e della distruzione del materiale sequestrato.