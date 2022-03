A fuoco una gru della Peyrani, indotto ex Ilva: incendio e paura nel porto di Taranto

Tanta paura per le immagini apocalittiche, poco fa sul lungomare di Taranto a causa di un incendio scoppiato nell’area portuale. Ha preso fuoco una nuova gru del quarto sporgente dello stabilimento siderurgico appartenente al gruppo Peyrani che lavora per conto di Acciaierie d’Italia, ex Ilva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo dal quale si alza un’alta colonna di fumo nero visibile della città. Non si segnalano danni a persone.

Gli accertamenti

Avviati già i primi accertamenti per capire la natura dell’incendio. Dai primi rilievi la gru ha preso fuoco appena è stata rimessa in funzione dopo un intervento di manutenzione al motore. Sul quarto sporgente ci sono quattro gru, due appartengono a Peyrani, azienda privata da anni presente a Taranto nella movimentazione delle merci, e due invece ad Acciaierie d’Italia.

La nota aziendale

L'azienda in un comunicato informa che "nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incendio che ha interessato una gru di recente installazione, in uso all'azienda nell'area portuale dello Stabilimento di Taranto. L'incendio è stato immediatamente posto sotto controllo e non risultano danni a persone. L'azienda effettuerà tutti gli accertamenti del caso sulle cause dell'incendio".