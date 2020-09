Focolaio nell'azienda ortofrutticola, scatta il tampone day: sei positivi su 261 test

Su 261 tamponi effettuati nella giornata di ieri a Grottaglie, in provincia di Taranto, 255 sono risultati negativi e solo 6 positivi. Tre persone risultate positive al test sono di Grottaglie le altre sono residenti a San Marzano di San Giuseppe, sempre in provincia di Taranto. A Grottaglie, l'Asl, col Dipartimento di Prevenzione, in accordo col Comune, ha disposto un campionamento massiccio dopo i 16 casi positivi Covid riscontrati tra i pendolari residenti nelle due cittadini, che lavoravanpo nell’azienda agricola Sop di Polignano a Mare, nel Barese, dove è stato individuato un focolaio Covid con molti casi.

Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, in attesa dell’esito dei test, aveva firmato una serie di misure restrittive e vietato, giovedì scorso, il mercato settimanale. Adesso Asl Taranto, avuto l’esito dei tamponi, predisporrà una quarantina di isolamenti domiciliari per persone che hanno avuto contatti con coloro che, lavorando in quell'azienda agricola, sono risultati positivi ai tamponi.

