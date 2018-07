E su un muro della città spuntò Cristiano Ronaldo in maglia bianconera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' comparso quasi all'improvviso, su un muro della città, e subito è diventato motivo di discussione. E soprattutto luogo di selfie, poiché in tanti non hanno resistito alla tentazione di farsi una foto - da diffondere ovviamente sui social - davanti al murale che mostra un inedito Cristiano Ronaldo con indosso la maglia della Juventus.Autore del murale è l'artista di Grottaglie Paolo Carriere, un creativo che negli anni passati si è già distinto per aver colorato le strade cittadine con disegni dei protagonisti dei manga e dei più conosciuti cartoni animati degli anni Ottanta e Novanta.