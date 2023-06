Maltrattava i genitori: spara con una pistola ad aria compressa contro il padre. Arrestato un 34enne

È accusato di maltrattamenti aggravati ai genitori (avrebbe anche sparato con una pistola ad aria compressa al papà): per questo un 34enne di Grottaglie, in provincia di Taranto, è stato arrestato. E in camera da letto aveva diverse armi.

Secondo quanto raccontato dalle presunte vittime, ci sarebbe stata un'escalation nell'aggressività del figlio. In occasione dell'ultima richiesta di aiuto al 113, i poliziotti hanno trovato i coniugi in forte stato di agitazione, in particolare la donna era in lacrime a causa dell'aggressione subita dal figlio il quale non aveva esitato a sparare, a distanza ravvicinata, un colpo di pistola ad aria compressa caricata con biglie di acciaio di 6 mm contro il padre, che era intervenuto in difesa della moglie e che era riuscito a schivare il colpo. A seguito della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto, all'interno della camera da letto del 34enne, la pistola a gas utilizzata poco prima contro il padre, un'ulteriore pistola a gas con relativi munizionamenti e ricariche del gas, nonché due fucili ad aria compressa, uno sfollagente in legno posato sul letto e un coltello a serramanico. Il materiale è stato posto sotto sequestro.