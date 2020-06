Grottaglie: fucile ritrovato in un'aiuola

Un dipendente di un’azienda che cura il verde pubblico a Grottaglie ha ritrovato un fucile in un'aiuola.

L'uomo ha allertato il commissariato di Polizia perché, mentre era intento a tagliare l’erba nei pressi della ex Cantina Sociale, aveva scorto, nascosto nell’erba alta, un involucro di cellophane azzurro sigillato da nastro isolante che faceva intravedere la presenza di un fucile.



I poliziotti dopo aver circoscritto la zona, si sono addentrati nel giardino e tra l’erba non ancora tagliata ed hanno recuperato l’involucro segnalato che effettivamente avvolgeva un fucile con matricola abrasa marca Winchester calibro 44, in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante.



L’arma è stata presa in custodia dagli agenti e posta sotto sequestro. Sono in corso tutti gli accertamenti ed i rilievi balistici per verificare se il fucile ritrovato possa essere stato già usato in precedenti attività delittuose. © RIPRODUZIONE RISERVATA